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    أذبرومو: إعداد استراتيجية لترويج الاستثمارات الاجنبية المباشرة

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٦:١٢]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    تعد استراتيجية تشمل اعوام 2020-2025 لترويج الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالتعاون مع البنك العالمي ومؤسسة التمويل الدولية وسيتم عرض الوثيقة قريبا.

    افادت أذرتاج ان هذا اعلنه يوسف عبداللايف القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان (اذبرومو) في منتدى B2G عبر الاتصال المرئي في 2 ديسمبر.

    وقال ان الاستراتيجية تتركز على جلب الاستثمارات الاجنبية في العديد من المجالات، منها الطاقة البديلة واللوجيستية والنقل وصناعة الاغذية والزراعة والصناعة غير النفطية وتكنولوجيا المعلومات.

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