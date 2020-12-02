باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو منجم الذهب "سويودلو" لمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16069031961730860585.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن منجم الذهب "سويودلو" لمحافظة كالبجر (فيديو)

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