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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن منجم الذهب "سويودلو" لمحافظة كالبجر (فيديو)

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو منجم الذهب "سويودلو" لمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16069031961730860585.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن منجم الذهب "سويودلو" لمحافظة كالبجر (فيديو)
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