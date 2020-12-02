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    أذبرومو : استراتيجية التصدير الوطنية ستقدم الى الحكومة قريبا

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    يستمر صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان (اذبرومو) عمله على استراتيجية التصدير الوطنية. ستقدم استراتيجية التصدير الوطنية الى الحكومة قريبا.

    افادت أذرتاج ان هذا اعلنه يوسف عبداللايف القائم باعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في اذربيجان (اذبرومو) في منتدى B2G عبر الاتصال المرئي في 2 ديسمبر.

    ذكر عبداللايف ان استراتيجية التصدير الوطنية ستقدم الى مجلس الوزراء في نهاية سبتمبر. قد تم تأجيل العملية للاسباب المعينة في البلد. تعد الاستراتيجية الخماسية بالتعاون مع الخبراء الاوروبيين. والهدف منها زيادة التصدير غير النفطي حتى نهاية العام 2025. سترسم هذه الاستراتيجية الاطار السياسي للتنمية الاقتصادية الهادفة الى التصدير في اذربيجان وترويج التصدير وتنظيمه القانوني، كذلك ترويج الشركات للتصدير.

    AZERTAG.AZ :أذبرومو : استراتيجية التصدير الوطنية ستقدم الى الحكومة قريبا
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