"المصري اليوم" : علييف.. الذي تحول من رئيس إلى زعيم

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

نشر الصحي البارز خالد الشامي مقالا في صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "علييف... الذي تحول من رئيس الى زعيم". تقدم أذرتاج المقال: "تحول الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، من مجرد رئيس خلف والده حيدر علييف، إلى زعيم تاريخي بسبب الحرب، التي استرد بموجبها أراضي شاسعة ومدن تاريخية سيطرت عليها أرمينيا لمدة 30 سنة، وكانت مدينتي شوشي، التي استطاع من خلال السيطرة عليها إعلان نهاية الحرب، التي استمرت 45 يوما وتحديدا منذ 27 سبتمبر الماضي حتى 9 نوفمبر، ما دفع روسيا للتدخل لعقد اتفاق ثلاثي مع أرمينيا بوقف الأعمال العسكرية ونشر قوات حفظ السلام.

ومع حلول الساعات الأولى من صباح اليوم، استعادت أذربيجان على مقاطعة لاتشين التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر، وخرج الزعيم إلهام علييف مخاطبا شعبه، بأن الجيش الأذري استعاد أغدام وكلبجار ولاتشين بدون اطلاق رصاصة واحدة.

واكد أن الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني يشكل صعوبات كبيرة بسبب تدمير البنية التحتية، متعهدا بإعادة إعمارها من خلال تخصيص الأموال من صندوق الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن ممر لاتشين يمر من خلال اراضي المحافظة ووسط مدينة لاتشين، معتبرا أن سيطرة قوات حفظ السلام الروسية عليه يعد انجاز كبير، لافتا إلى أن بلاده سحقت ما أسماه برأس العدو.

وشدد على ضرورة أن تقوم الصحافة الأجنبية بتسليط الضوء على الأراضي المحررة خاصة مدينة أغدام، مشيدا بالدور الذي قام به الشعب الأذربيجاني وقواته المسلحة على مدار العقود الماضية."