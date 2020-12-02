أذربيجان: تسجيل 3942 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2265 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أصيب 3942 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 2265 شخص من هذا المرض وتوفي 37 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 129 ألف و544 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 79 الفا و162 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1470 مريض ويستمر علاج 48 ألفا و912 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و763 ألف و609 فحص طبي.