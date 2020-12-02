قراباغ أغدام يغادر الى إسطنبول لمباراة مكابي تل أبيب بدوري أوروبا

باكو، 2 ديسمبر ، أذرتاج

غادر نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني الى إسطنبول لمباراة مكابي تل أبيب الاسرائيلي المرتقب تنظيمه ضمن الجولة الخامسة بدوري أوروبا لكرة القدم.

قال النادي في حسابه على الفيسبوك إن المدير الفني قربان قربانوف لا يقود النادي بسبب اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وسيخرج البطل الوطني لتدريبات أخيرة الساعة 19.30 حسب توقيت باكو فينتظر ساعة المباراة.

يذكر أن مباراة قراباغ أغدام – مكابي تل أبيب المنظمة على ملعب باشاك شهر فاتح تريم في إسطنبول 3 ديسمبر الغد تنطلق الساعة 21.55 حسب توقيت باكو والنادي الأذربيجاني يخرج لمبارايات بصفته صاحبا للارض لدى ملاعب محايدة بسبب فرض الأحكام العرفية في البلد.