القاعدة النقدية في أذربيجان تبلغ 11.8 مليار مانات

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 نوفمبر 11 مليارا و803.6 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 260.2 مليون مانات قياسا إلى 1 نوفمبر الماضي.