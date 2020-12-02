القاعدة النقدية في أذربيجان تبلغ 11.8 مليار مانات
AzerTAg.az
٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 نوفمبر 11 مليارا و803.6 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن هذا المؤشر اكثر قدر 260.2 مليون مانات قياسا إلى 1 نوفمبر الماضي.
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