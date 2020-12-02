السفير: دعم سلامة أراضي أذربيجان موقف إيران المبدئي

طهران، 2 ديسمبر ، أذرتاج

قال سيد عباس موسوي إن دعم سلامة أراضي جمهورية أذربيجان موقف طهران الرسمية المبدئي.

أفادت أذرتاج عن موسوي سفير ايران في أذربيجان في تصريح له لموقع سهر الالكتروني إن دعم وحدة اراضي جمهورية أذربيجان موقف ايران المبدئي ولا احد يقبل احتلال اراضي البلاد المستقلة واعاد للذاكرة تصريح القائد العالي للثورة الاسلامية الايرانية بشأن استعادة اراضي أذربيجان المحتلة من قبل أرمينيا.

وابلغ السفير أن ايران تدافع عن موقف أذربيجان من تحرير الاراضي المحتلة. واضاف أن بلاده تقتنع من أن هذه الاراضي تابعة لجمهورية أذربيجان. ولا شك في أن تحرير الاراضي الأذربيجانية الواقعة بجوار حدود جمهورية ايران الاسلامية والتي كانت محتلة من قبل أرمينيا الى الحين تولّد فرصا جديدة من اجل تطوير العلاقات الثنائية. ولم تعترف أبدا ايران اعترافا رسميا بما يسمى بجمهورية قراباغ الجبلية قرب حدودها بل كانت دائما تدافع عن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود الدولية وحماية وحدة أراضي البلدان بجانب قيامها ضد أية احتلالية في أية ناحية من العالم وإنشاء دولة مصطنعة.

كتانوف مراسل أذرتاج