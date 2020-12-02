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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 4 ملايين شخص خلال الأسبوع الماضي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]

    باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع أكثر من 69 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 1.4 مليون شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع أكثر من 61.8 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي وبلغ العدد الاجمالي 4.605 شخص.

    وتعافى أكثر من 19 مليونا و834 ألف و324 مصاب تماما.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

    وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى 4 ملايين شخص خلال الأسبوع الماضي
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