وزير الدفاع التركي: ضباط تركيا وروسيا يؤدون الخدمة معا من اجل استدامة وقف اطلاق النار في قراباغ

أنقرة، 2 ديسمبر ، أذرتاج

قال خلوصي أكار إن الاتفاقية تم التوصل اليها على إنشاء مركز تركي روسي مشترك للرقابة وعلى فعالياته. واختتم نواب وزيري الدفاع بحث جوانب فنية للفعاليات المشتركة. ولا مانع رسمي أمام تنظيم مركز الرقابة. ويجري الآن إنشاؤه. وسيباشر موظفونا في غضون مدة قصيرة جدا تأدية الخدمة في مركز الرقابة المشترك.

أفادت أذرتاج عن أكار وزير الدفاع الوطني التركي قوله وهو يتناول المحادثات المنطلقة على اساس مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها عبر الاتصال المرئي في 11 نوفمبر مع زميله الروسي سيرجي شويغو إن أذربيجان أحرزت نجاحا كبيرا في ساحة القتال وعملية المحادثات على حد سواء مفيدا "أن جنرالات تركيا وروسيا سيعملون معا. وسيؤدي الضباط الأتراك والروس معا الخدمة لدى مركز الرقابة المشترك ويتابعون معا مراعاة وقف اطلاق النار ويبذلون جهودا لكون وقف اطلاق النار مستداما. وبجانب ذلك يستمر تعاوننا مع أشقائنا الاذربيجانيين في مجالات التعليم العسكري والتدريب الحربي. إن شاء الله سنبذل كل ما في وسعنا لأشقائنا في هذه المسائل ايضا. وسنكون الى جانب أشقائنا الأذربيجانيين الى النهاية في نضامهم المحقّ. ولا يرتبْ أحد في ذلك."

شاهتاختي مراسل أذرتاج