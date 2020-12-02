صندوق النفط يوضح سبب عدم حصوله على إيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في نوفمبر

باكو، 2 ديسمبر ، أذرتاج

أوضح صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني سبب عدم حصوله على إيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال شهر نوفمبر الماضي.

قال الصندوق ردا على استفسار أذرتاج إن بيع المكثفات من حقل "شاه دنيز" يحدث مرة في الشهر والاموال المحصول عليها من البيع ترد الى صندوق النفط بعد انتهاء الـ30 يوما تاليا لدوام العمل فقط. وبما أن بيع المكثفات لشهر اكتوبر وقع في نهاية ذلك الشهر والأموال الواردة من هذا البيع دخلت صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني في أوائل شهر ديسمبر فإن الاموال خلال شهر نوفمبر في حقل "شاه دنيز" للغاز لم تتغير وظلت نفس ما كان في الشهر السابق.

يذكر أن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ربح من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر 276 مليون دولار بما فيه 205 مليون دولار من بيع مكثفات "شاه دنيز".