سفير أفغانستان الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى وزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 2 ديسمبر ، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 2 ديسمبر اليوم سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية جديد التعيين لدى جمهورية أذربيجان أمان الله جيهون.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن السفير الأفغاني الجديد جيهون قدم نسخة من أوراق اعتماده الى الوزير بايراموف.

هنأ الوزير جيهون بايراموف السفير أمان الله جيهون بمناسبة تعيينه سفيرا لدى أذربيجان مشيرا بامتنان الى علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة الموجودة بين أذربيجان وأفغانستان. وشدد خاصة على دعم أفغانستان المستمر موقف أذربيجان المحقّ من حل نزاع قراباغ الجبلية القائم بين أرمينيا وأذربيجان الذي كان يشكل تهلكة خطرة على أمن أذربيجان والمنطقة عموما طيلة السنوات المديدة خاصة إبداء أفغانستان ذلك الدعم إبداء سافرا خلال العمليات العسكرية الأخيرة تشديدا ممتنا. وأبلغ الوزير أن هناك امكانات واسعة من اجل المزيد من تطوير العلاقات الثنائية الموجودة بين البلدين.

وقدم السفير أمان الله جيهون تهانيه الى وزير الخارجية والشعب الأذربيجاني بمناسبة النصر المحقق بقيادة الرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى إلهام علييف. واكد أن أفغانستان كانت دائما واقفة الى جانب موقف أذربيجان المحق وأنها أبدت هذا الموقف إبداء سافرا. وقال السفير إن أفغانستان تعير اهمية وتقدر العلاقات مع أذربيجان مبعرا عن عدم ادخاره جهدا إلا ويبذله من اجل المزيد من تطوير التعاون الثنائي.

وتبادل الطرفان الآراء حول توسيع التعاون لدى المنصات الدولية وكذلك سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتمنى الوزير جيهون بايراموف نجاحا لسفير أفغانستان الجديد أمان الله جيهون في فعالياته.