تلميذة مدارس كنجه يفوز بالبرونزية في المسابقة الدولية في علوم الكمبيوتر

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

أقيمت مسابقة الخريف الدولية الثانية عشرة في علوم الكمبيوتر في منطقة شومين في بلغاريا. اختبر 403 مشارك من 17 دولة معارفهم المعلوماتية في المنافسة عبر الاتصال المرئي. ونشير بفخر إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها تلاميذنا المشاركون في هذه المسابقة نتائج موفقة. وهكذا، فاز عزيز حسينوف تلميذ الصف الحادي عشر في مدرسة كنجه الثانوية الرقم 15 التي تحمل اسم مشهدي عزيز بايوف والذي استعد للمنافسة بدعم من "أزيرسيل" (Azercell) بميدالية برونزية.

جدير بالذكر أن عزيز حسينوف فاز بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي ال32 في علوم الكمبيوتر الجاري في سنغافورة قبل شهرين، وكذلك في أولمبياد آسيا والمحيط الهادئ لعلوم الكمبيوتر في إندونيسيا.

تقدم "أذرسيل تيليكوم" (Azercell Telekom) دعماً لأنشطة مركز الاستعداد للدورات الأولمبية الدولية في علوم الكمبيوتر منذ عام 2017. حتى الآن، شارك أكثر من 300 طالب من مناطق مختلفة من أذربيجان ومدارس العاصمة في الدروس التي أقيمت في المركز. الهدف هو تحديد التلاميذ الموهوبين وزيادة إنجازاتهم في المسابقات الدولية التي يشارك فيها تلاميذ المدارس الأذربيجانية. يتدرب التلاميذ هنا على يد علماء معروفين ومدرسين بارزين من الجامعات المحلية والأجنبية وكذلك أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان في 5 مواد. في كل عام يشارك تلاميذ المدارس الأذربيجانية في حوالي 15 دورة أولمبية ومسابقة دولية مختلفة.

تدعم Azercell دائماً المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات في بلدنا لغرض تعليم وتدريب الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً. عملت الشركة كراع رقمي للموهوبين في أولمبياد علوم الكمبيوتر الدولي الحادي والثلاثين الذي أقيم في باكو في العام الماضي. ستواصل شركة Azercell المشغلة الرائدة للهواتف المحمولة في البلاد فعالياتها لتحديد الطلبة الموهوبين في مجال علوم الكمبيوتر ودعمهم لتطوير إمكاناتهم العلمية.

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تأسست شركة "أذرسيل تيليكوم" المساهمة التي هي الشركة الرائدة في صناعة الاتصالات المتنقلة في أذربيجان وأكبر مسدد الضرائب والمستثمر في القطاع غير النفطي في عام 1996. حالياً، يستفيد 5 ملايين مشترك من خدمات "أذرسيل". تبلغ حصتها السوقية 49 % وتبلغ نسبة تغطية أراضي البلاد 99.2 % وتبلغ نسبة تغطية سكان البلاد 99.8 %. أحضرت Azercell عدداً من الابتكارات إلى البلاد لأول مرة مثل تقنية GSM ونظام الدفع المسبق وخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول ومركز الهاتف24/7 (*1111) وخدمات مكتب الاستقبال 7/7 ومكاتب Azercell Express وM2M و4G وخدمات العملاء عبر الإنترنت والهاتف المحمول وخدمات العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة التوقيع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول وغيرها. لأول مرة في أذربيجان، اختبر مشغل الهاتف المحمول تقنية 5G في وضع تجريبي في إطار معرض Bakutel 2019. تغطي شبكة 4G سريعة النمو من Azercell حوالي 60 منطقة في البلاد، بما في ذلك باكو وأبشيرون. أظهرت شبكة Azercell 4G أعلى الأداء في قياس جودة شبكة إشارات الراديو وتغطية الاتصالات اللاسلكية بين مشغلي الهواتف المحمولة في أذربيجان بحسب بحث أجرته الأنظمة الدولية المختصصة. Azercell هي الشركة الوحيدة في البلاد وفي رابطة الدول المستقلة التي حصلت على شهادة المستثمرين الدوليين في الاستثمار الذهبي للأفراد. فازت شركة Azercell بلقب "أفضل شركة اتصالات في العام" من بين مئات الشركات في مسابقة STEVIE 2020 المرموقة، حيث احتلت المركز الأول في هذا التصكيف وحصلت على جائزة ذهبية.