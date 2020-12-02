مناقشة التعاون بين أذربيجان وأوزبكستان في صناعة الأفلام

باكو، 2 ديسمبر ، أذرتاج

عقدت وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان وسفارة أوزبكستان في بلدنا والوكالة الوطنية الأوزبكية مؤتمراً عبر الاتصال المرئي في موضوع "تعزيز التعاون في صناعة الأفلام".

تفيد أذرتاج أنه حضر اللقاء الجاري عبر الإنترنت سفير أوزبكستان في أذربيجان بهروم أشرفخانوف والنائب الأول لمدير الوكالة الوطنية الأوزبكية شهرت رضاييف والمخرج الأفلامئي المعروف وفنان الشعب واقف مصطفاييف ورئيس قسم التصوير السينمائي بوزارة الثقافة روأفت حسنوف ومدير القسم في إدارة التعاون الدولي والتنمية المبتكرة بالوزارة عيسى محمدوف وممثلو مركز حيدر علييف الثقافي الأذربيجاني والمنظمات الأخرى ذات الصلة العاملة لدى سفارة بلدنا في أوزبكستان.

تم تنظيم مؤتمر الفيديو بهدف تعزيز التعاون الثنائي في صناعة الأفلام وتعريف المتخصصين في هذا المجال بفرص شركاء جدد وتقديم مشاريع مفتوحة للإنتاج المشترك.

وكما بحثت في اللقاء إقامة أسابيع مشتركة بين البلدين ومشاركة الأفلام الأذربيجانية والأوزبكية في المهرجانات وإنتاج أفلام تجارية مشتركة مبنية على القيم والتقاليد والتاريخ الثقافي الوطني وترقيتها إلى المستوى الدولي.

بادر الجانب الأوزبكي خلال مناقشة المشاريع المشتركة بإنتاج الفيلم الوثائقي عن حياة وإبداع الشاعر والكاتب للشعبين الشقيقين مقصود شيخ زاده، كما بادر الجانب الأذربيجاني بإنتاج الفيلم المشتركً عن الملا (الخوجة) نصر الدين.

بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال580 للشاعر الأوزبكي الكبير علي شير نوائي والذكرى ال880 للشاعر الأذربيجاني الكبير نظامي كنجوي في عام 2021 ناقش مؤتمر الفيديو أيضاً تنظيم عروض الأفلام من شأنها زيادة الاهتمام العام لتراث اصحاب اليراع وخاصة بين الشباب.

وفي الختام، عبر الطرفان عن ارتياحهما للتبادل المثمر لوجهات النظر ودعمهما للمبادرات وشددا على أهمية وضع خطة العمل للتحقيق التدريجي للأهداف.