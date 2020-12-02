بحث فرص توسيع الحوار السياسي بين أذربيجان ومولدوفا

كيشيناو، 2 ديسمبر ، أذرتاج

عقد لقاء بين وزير الخارجية والتكامل الاوروبي المولدوفي أؤريليو جوكوي وسفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف.

أفادت أذرتاج أن اللقاء ارتكز على بحث المسائل المدرجة في جدول أعمال العلاقات الثنائية وكذلك الاحداث الواقعة مؤخرا في منطقة قراباغ الأذربيجانية.

وفي سياق الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال مكالمة هاتفية جرت مؤخرا بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والمولدوفي تبادل الطرفان الاراء حول فرص توسيع الحوار السياسي الثنائي وتفعيل التعاون التجاري الاقتصادي للبلدين.

حسينلي مراسل أذرتاج