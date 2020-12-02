فيلم "عندما ينضج الخرمال" يروي عن حياة 21 شخصاً قتلوا نتيجة الإرهاب الأرمني في بردعه

باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

سيبث تلفزيون أذربيجان الفيلم الوثائقي " عندما ينضج الخرمال ".

تفيد أذرتاج أن الفيلم يروي قصة الحرب الوطنية.

قال المخرج راميل أغاسييف عن الفيلم: "لقد التقينا قره باغ التي كنا نتوق إليها منذ 28 عاماً. لم يكن هذا الانتصار التاريخي سهلاً بالنسبة لنا. استهدف العدو اللعين المدنيين لتحقيق رغباته. وقتل أكثر من 90 مدنياً. لقد أخرجنا فيلماً وثائقياً "أنا كنجه" حول هذه الأحداث. لكنكم تعلمون أن السياسة الإرهابية للعدو تركت آثاراً دموية ليس فقط في كنجه، ولكن أيضاً في مناطق أخرى. أبلغنا إدارة شركة "البث الإذاعي والتليفزيوني الأذربيجانية" المساهمة بأننا نريد إنتاج فيلم حول هذا الموضوع.

قد خلقت الشركة ظروفاً لازمة لإنتاج الفيلم وبدأنا التصوير مع فريق صغير. قمنا بالتصوير في ترتار وأغدام وفضولي وأغجابادي لمدة سبعة أيام. انتجنا فيلمين. يحكي الفيلم الأول " عندما ينضج الخرمال" عن قصة 21 شخصاً قتلوا في الهجوم الإرهابي في بردعه. يعيش النازحون الذين غادروا منازلهم منذ 27-28 عاماً في مدن تتعرض أيضاً لأعمال إرهابية. يروي الفيلم الثاني عن هؤلاء الذين دمرت منازلهم خلال هذه الأحداث.

يقول المخرج إن الغرض من إنتاج هذه الأفلام هو تقديم الأحداث للجمهور كما هي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثل ضياء آغا يلعب دور صحفي في الفيلم الوثائقي " عندما ينضج الخرمال". المخرج الفني للفيلم هو رانار موساييف والمنتج المنفذ هو زاميق علي أوسط أوغلو. نص الفيلم أعد من قبل إيلقار فهمي. مشغل الإنتاج هو فاهر صمد أوغلو ومدير التحرير راسم رمضانوف.