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    سياسة


    تسليم دفعة تالية من الخدمات اللوجستية لوحدات قوات حفظ السلام الروسية

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يستمر تسليم دفعة تالية من الخدمات اللوجستية لوحدات قوات حفظ السلام الروسية المنشورة في منطقة قراباغ الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن الشحنات المنقولة عبر السكك الحديدية اوصلت الى نقطة المرسل عن طريق مسار محدد.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16069200636433531379.mp4

    AZERTAG.AZ :تسليم دفعة تالية من الخدمات اللوجستية لوحدات قوات حفظ السلام الروسية
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