زلزال في بحر الخزر

باكو، 2 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 57 كم في بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل ان الهزات الارضية سجلت في الساعة 20:32 بتوقيت باكو.

ولم يحس بهذه الهزة.