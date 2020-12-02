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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

    ٠٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٧]

    باكو، 2 ديسمبر، أذرتاج

    جرت في 2 ديسمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين أجريا تبادل وجهات النظر في سير تنفيذ بنود البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020.

    كما ناقش الجانبان المسائل الاخرى الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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