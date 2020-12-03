باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع قائد قوات حفظ السلام الروسية الجنرال روستام مرادوف في منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تنفيذ بنود البيان المشترك لرئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يلتقي قائد قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية

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