مقطع فيديو لمدينة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو مدينة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

يذكر ان القوات المسلحة الأرمينية احتلت مدينة لاجين في 18 مايو عام 1992. تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16069749816153162237.mp4