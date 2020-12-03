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    وزارة الداخلية تشدد تدابير امنية في الاراضي المحررة

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    تارتار، 3 ديسمبر، أذرتاج

    يتم تشديد التدابير الامنية في الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني نتيجة عمليات الهجوم المعاكس الناجح التي قام بها الجيش الاذربيجاني من 27 سبتمبر الى 10 نوفمبر.

    افادت وكالة أذرتاج ان افراد قسم الشرطة لمحافظة تارتار استأنفوا نشاطهم في قريتي سوقوفوشان وتاليش المحررتين. يراقب الشرطيون بدوريات الشوارع والمنطقة ككل وانشئت نقطة تفتيش.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية تشدد تدابير امنية في الاراضي المحررة
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