"خطوط اورال الجوية" الروسية تسير رحلات مستأجرة بين باكو – موسكو

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

ستسير "خطوط اورال الجوية" الروسية 3 رحلات مسـتأجرة بين باكو وموسكو (مطار جوكوفسكي) خلال شهر ديسمبر، لنقل المواطنين الروسيين الى ديارهم.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مطار حيدر علييف الدولي ان الرحلات تسير لمواطني روسيا او الاشخاص المتمتعون بحق الدخول في روسيا، كذلك الركاب الذين حصلوا على نتيجة سلبية في الفحص الطبي لفيروس كورونا.

ستنفذ الرحلات في 12 و19 و26 ديسمبر من المبنى الاول لمطار حيدر علييف الدولي.

يجب الذكر ان شركة "ايروفلوت" قد بدأت تسيير رحلات مستأجرة بين باكو وموسكو ابتداء من 26 نوفمبر مرتين في الاسبوع يومي الخميس والاحد.