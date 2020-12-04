رئيسة غاغاوزيا يشيد بمساهمة أذربيجان في تطوير البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة

كيشيناو ، 4 ديسمبر ، أذرتاج

قالت رئيسة منطقة غاغوز المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية مولدوفا إيرينا فلاخ للسفير الأذربايجاني غودسي عثمانوف أن "أذربيجان تقدم مساهمة كبيرة في تطوير البنية التحتية الاجتماعية في منطقة غاغوزيا في مولدوفا".

وأشادت فلاخ بنشاط مؤسسة حيدر علييف ، مضيفة أن أذربيجان نفذت عددا من المشاريع الاجتماعية في غاغوزيا.

ناقش الجانبان المسائل الاقتصادية والاجتماعية وكذلك آفاق توقيع اتفاقية حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين غاغوزيا وإحدى مناطق أذربيجان.