الإيسيسكو تدعو إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة جائحة كوفيد 19

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر)، توجه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، التحية إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعو المجتمع الدولي بجميع مكوناته، إلى بذل الجهود لدعمهم في مواجهة الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد 19، التي أثرت فيهم أكثر من أي فئة أخرى.

وتؤكد الإيسيسكو أن تحدي الإعاقة، الذي يخوضه حوالي مليار شخص حول العالم، يستوجب توحيد الجهود، واستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة هؤلاء الأشخاص ودمجهم في المجتمعات، عبر إتاحة جميع الفرص لتنمية مواهبهم، ليجد كل منهم ذاته ويحقق أحلامه، ويقدم إسهامه لإعادة بناء عالم ما بعد كوفيد 19 على نحو أفضل.

وتجدد المنظمة تعهدها بمواصلة إعطاء أولوية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في برامج عمل ومشروعات وأنشطة الإيسيسكو، ومتابعة العمل في تطبيق وتنفيذ المبادرات التي أطلقتها، ومنها "المجتمعات التي نريد"، الهادفة إلى نشر المعرفة وتنفيذ برامج مبتكرة تساهم في بناء مجتمعات تتمتع بمقومات الصحة والسلام، وتشمل الجميع، من أجل تغيير مسار مستقبل الإنسانية إلى الأفضل.