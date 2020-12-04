ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في العالم

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 12 ألفا و684 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليون و513 ألف و129 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 679 الف و190 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 65 مليونا و600 ألف و298 شخص.

وتعافى أكثر من 45 مليونا و431 ألف و944 مصاب تماما. ويخضع 18 مليونا و655 ألف و225 مريض للعلاج و106 ألف و459 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 14 مليونا و535 الف شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (9 ملايين و571 الف شخص) والبرازيل (6 ملايين و487 ألف شخص) وروسيا (مليونين و402 الف شخص) وكولومبيا (مليونين و257 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 282 ألف و829 شخص. تم تسجيل 175 ألف و307 حالة وفاة في البرازيل و139 ألف و227 حالة في الهند و108 ألف و173 شخص في المكسيك و60 ألفا و113 شخص في المملكة المتحدة.