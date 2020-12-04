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    نشر مقال عن انتصار أذربيجان على أرمينيا في صحيفة "جورنال نيوز" الأمريكية

    ٠٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٣٣]

    واشنطن، 4 ديسمبر، أذرتاج

    نشرت صحيفة "جورنال نيوز" (Journal News) للولايات المتحدة مقالاً عن انتصار أذربيجان على أرمينيا.

    يقال في المقال إنه بعد الاتفاق الذي أنهى حرب الأسابيع الستة في قره باغ أعادت أرمينيا الأراضي التي احتلتها إلى أذربيجان بالكامل. ووصف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف استعادة السيطرة على هذه الأراضي بالنصر التاريخي. واضاف "عشنا جميعاً بحلم واحد وحققناه .. انتصرنا في ساحة المعركة وكذلك في الساحة السياسية وهذا الانتصار يفتح عهداً جديداً لبلدنا. وقال الرئيس علييف في خطابه للأمة "هذه الفترة ستكون فترة تنمية وأمن وتقدم".

    يعيد المقال إلى الأذهان أنه في تسعينيات القرن الماضي، احتلت أرمينيا منطقة قره باغ الجبلية وسبع مناطق متاخمة لها. يشار إلى أنه في القتال العنيف الذي دام 44 يوماً والذي بدأ في 27 سبتمبر هزمت القوات المسلحة الأذربيجانية الجيش الأرمني.

    تم الترحيب بالاتفاق على إنهاء الأعمال العدائية ضد أذربيجان باعتباره انتصاراً وأدى إلى احتجاجات جماهيرية في أرمينيا. نزل آلاف الأرمن إلى شوارع يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

    مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج

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