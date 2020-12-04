برويز شاهبازوف: إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان سيصل عام 2023 إلى 50 مليار متر مكعب سنوياً

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

سيصل إنتاج الغاز الطبيعي في أذربيجان في عام 2023 إلى 50 مليار متر مكعب سنوياً وفي حقل شاه دنيز إلى 25.3 مليار متر مكعب.

أبلغت وزارة الطاقة أذرتاج أنه في 3 ديسمبر عقد منتدى الطاقة الدولي السابع - منتدى الغاز لوزراء الاتحاد الدولي للغاز المكرس لموضوع "استعادة النمو الاقتصادي ونحو الرفاهية العامة: إمكانات الغاز الطبيعي للعالم المستدام". وحضر الحدث وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف أيضاً. وناقش المنتدى الذي استضافته الحكومة الماليزية دور الغاز الطبيعي في الأسواق الناشئة والآفاق الجديدة في أسواق الغاز الطبيعي وسياسات الطاقة واستراتيجيات الأعمال التي من شأنها أن تخدم مستقبلاً مستداماً وتدعم التنمية الديناميكية لأسواق الغاز العالمية.

وفي حديثه في المائدة المستديرة الوزارية حول "الفرص في توسيع أسواق الغاز: آفاق المنتجين والمستهلكين في الواقع الجديد" التي نظمت في المنتدى، قدم شاهبازوف معلومات مفصلة حول مشروع ممر الغاز الجنوبي وقال إنه سيتم نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا اعتباراً من نهاية هذا العام. في الوقت نفسه، تم تقديم معلومات عن مشروعي TANAP وTAP بشكل منفصل وأشير إلى أن كلا من خطي الأنابيب هذين وممر الغاز الجنوبي بشكل عام لديها القدرة على التوسع في المستقبل ونقل الغاز إلى منطقة أوسع في جنوب شرق أوروبا والبلقان.

وأشار الوزير في كلمته أيضا إلى إنه من المتوقع أن تنتج أذربيجان 38 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام ونحو 50 مليار متر مكعب في عام 2023 و18.7 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي في حقل "شاه دنيز" الذي هو المصدر الرئيسي لممر الغاز الجنوبي وأشير إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج فيه إلى 25.3 مليار متر مكعب في عام 2023. وأبلغ أنه تم استخراج حوالي 133 مليار متر مكعب من الغاز من الحقل حتى الآن، وتم تصدير أكثر من 88.6 مليار متر مكعب من الغاز.

وألفت الاهتمام إلى أن أذربيجان حررت أراضيها التي احتلتها أرمينيا ووضع حداً للصراع الأرمني الأذربيجاني قره باغ الجبلية والذي دام 30 عاماً وأزيلت تهديدات عسكرية للبنية التحتية للطاقة والغاز في أذربيجان.

حضر المنتدى حوالي 100 مسئولاً حكومياً رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء وقادة الصناعات ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء.