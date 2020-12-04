الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في أذربيجان: ذكرى كل شهيد مهمة بالنسبة لنا على خلاف انتمائهم العرقي والديني

باكو، 4 ديسمبر، عزيز محمدوف، أذرتاج

ينبغي ألا نكتفي بعبادة اليوم تخليداً لذكرى شهدائنا. لقد أهدونا النصر وحرروا أرضنا من الاحتلال ويمكننا العودة إليها. ذكرى كل شهيد، على خلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية، مهمة بالنسبة لنا.

تفيد أذرتاج أن الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في أذربيجان شنور سيغال أدلى بهذا التصريح في حفل المعبد اليهودي الأوروبي في باكو لإحياء ذكرى الشهداء.

قال الحاخام الأكبر: "إننا نحب وطننا الأم - أذربيجان وإنه لشرف عظيم لنا أن ندافع عنه. هنا يمكننا أن نعيش بشكل مريح كممثلين لمختلف الدول والأديان ونمثل ثقافتنا وديننا. آمل بشدة ألا تضطر أذربيجان إلى التضحية بأبنائها مرة أخرى. لا يهم أين نصلي - سواء في كنيس أو مسجد. كلنا ندعو الله تعالى على أرواح من أستشهدوا في الحرب الوطنية العظمى وشفاء الجرحى. وندعو الله أن يكون مقام شهدائنا جنة وأن يحيط أهلهم بالفرح والسعادة ".