أذربيجان: إعلان أيام العطل في أعياد نيروز والفطر والأضحى لعام 2021
AzerTAg.az
٠٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
باكو، 5 ديسمبر (أذرتاج).
أصدر مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان قرارا حول أيام العطل في أعياد نوروز والفطر والأضحى في عام 2021.
أفادت وكالة (أذرتاج) انه بناء على القرار، سيصادف عيد نيروز في الـ20، 21، 22، 23، 24 من مارس وعيد الفطر المبارك في الـ 13 و14 من مايو وعيد الأضحى المبارك في الـ 20 و21 من يوليو. بناء على التشريعات المطردة، تعتبر هذه الأيام أيام العطلة.
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