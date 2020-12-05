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    ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٥‎]

    كالبجار، 4 ديسمبر، أذرتاج

    قام ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية التي هي وريث الكنيسة المستقلة لألبانيا القوقازية بزيارة مجمع اديرة خوداونك الواقعة في محافظة كالبجار المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.

    اجرى الممثلون الدينيون القداس والصلوات فيه تقديرا لذكرى ابناء الوطن الاذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل وحدة اراضي اذربيجان وتحرير اراضيها المحتلة.

    AZERTAG.AZ :ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة
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    ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة ممثلو الطائفة الدينية الاودينية الالبانية الاذربيجانية زاروا مجمع اديرة خوداونك في كالبجار المحررة