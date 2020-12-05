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    تجاوز عدد المصابين بكورونا في روسيا مليوني شخص

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٣]

    موسكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 28 ألفا و782 جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2431731 إصابة.

    أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 27644 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1916396 شخص.

    وتم تسجيل 42684 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

    لا تزال روسيا تحتل المرتبة الخامسة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وفرنسا.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد المصابين بكورونا في روسيا مليوني شخص
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