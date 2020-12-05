حوالي 50 ألف وفاة من كورونا في إيران

طهران، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 12 ألفا و151 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 1.2 مليون شخص.

تم تسجيل 321 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 50 ألفا و26 شخص.

تعافى 719 الف و708 مصاب تماما وترخصوا.

وقد تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.