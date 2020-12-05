ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 5 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5 آلاف و450 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 158 ألف و154 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1462 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 129 الف و210 مصاب من الوباء.