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    أذربيجان: تسجيل 4323 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2180 حالة شفاء ووفاة 42 شخصا

    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    أصيب 4323 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 2180 شخص من هذا المرض وتوفي 42 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 142 ألف و323 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 85 الفا و980 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 1593 مريض ويستمر علاج 54750 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و817 ألف و804 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 4323 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و2180 حالة شفاء ووفاة 42 شخصا
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