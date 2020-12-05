"يونا" و "أذرتاج" ينظمان ورشة عمل حول "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي"

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) سلسلة ورش عمل افتراضية (عبر الاتصال المرئي) حول: "المبادرات الإعلامية الرقمية لمواجهة الأوبئة والكوارث" لفائدة الإعلاميين في الوكالات الأعضاء وفي مختلف وسائل الإعلام.

وقال المدير العام المكلف للاتحاد أحمد بن عبدالله القرني: إن الورش التي تقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين في الإعلام والاتصال، تهدف إلى تمكين الإعلاميين من مهارات الإعلام الرقمي عبر التطبيقات الحديثة في ظروف متنوعة لإنتاج مضامين سمعية وبصرية رصينة ومبتكرة.

وأضاف: إن النسخة الأولى من الورش ستنظم بالتعاون مع وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج) وستكون حول "مهارات إنتاج المحتوى الرقمي" بتاريخ 16 ديسمبر 2020 وستقدم باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي الأول للاتحاد الذي عقد في 16 مايو 2020، برعاية وزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات 2200 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأتاح الاتحاد التسجيل في الورشة على الرابط التالي https://zoom.us/webinar/register/WN_CAkxvGFWRc6zM7RBABkCxw

أو موقعه على الإنترنت una-oic.org