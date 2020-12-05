رجب طيب اردوغان: العَلَم الأذربيجاني يرفرف بفخر في قره باغ

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن استعادة أذربيجان إقليم "قره باغ" انتصار شرعي مستحق لها.

وشهد أردوغان، السبت، مراسم افتتاح طريق ساريكاميس - كاراكورت – خوراسان في ولاية قارص (شمال شرق) التركية، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول.

وقال في كلمته إن "استعادة قره باغ انتصار مستحق لأذربيجان يتوافق مع القانون الدولي والمجالين الدبلوماسي والعسكري".

وأكد أن العَلَم الأذربيجاني يرفرف بفخر في قره باغ بصفته "رمزاً لبطولات شهدائنا".

وتابع: "نحمد الله على أن الهلال والنجمة (الموجودين في عَلَم أذربيجان) باتا يزينان سماء قره باغ بفضل نضال أشقائنا الأذربيجانيين".

وتناول الرئيس التركي في كلمته القرار الذي تبناه البرلمان الفرنسي قائلا ان "إذا تحب فرنسا الأرمن لهذه الدرجة، فتمنحهم مرسيليا من أرضها ".

"نأمل أنه مع افتتاح الممر الذي سيوفر الاتصال بين نخجيوان وأذربيجان، سنملك اتصالا بريا مباشرا مع أشقائنا. وقارص هي من اوائل الاماكن التي ستنفع نفعا اكثر من هذا الممر"، حسبما قال الرئيس التركي.