مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي

باكو، 5 ديسمبر، أذرتاج

جرت اليوم مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاذربيجانية ان الوزيرين أجريا تبادل الآراء حول تنفيذ مسائل مترتب عليها من البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي ورئيس الوزراء الارميني.

كما ناقش الطرفان المسائل الاقليمية والدولية الاخرى ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي.