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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية ذولفقارلي لمحافظة كالبجر (فيديو)

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ذولفقارلي لمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16072421623102957465.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية ذولفقارلي لمحافظة كالبجر (فيديو)
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    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية ذولفقارلي لمحافظة كالبجر (فيديو)