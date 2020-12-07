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    ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا 165 ألف

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٨]

    تبيليسي، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع ألفين و501 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 164 ألف و976 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 1540 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 137 الف و499 مصاب من الوباء

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكورونا في جورجيا 165 ألف
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