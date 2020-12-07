الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي والوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 ديسمبر / كانون الأول نائب رئيس مجلس النواب الايطالي إيتوري روساتو والوفد المرافق له.
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