الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي والوفد المرافق له

باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 ديسمبر / كانون الأول نائب رئيس مجلس النواب الايطالي إيتوري روساتو والوفد المرافق له.