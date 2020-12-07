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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي والوفد المرافق له

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 ديسمبر / كانون الأول نائب رئيس مجلس النواب الايطالي إيتوري روساتو والوفد المرافق له.

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