بدء إنتاج مجموعة القطار الكهربائي الوطني في تركيا

إسطنبول، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيبدأ إنتاج مجموعة القطار الكهربائي الوطني في تركيا في النصف الأول من عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو.

وأكد الوزير الذي زار شركة صناعة مرافق أنظمة السكك الحديدية التركية (TÜRASAŞ) المديرية الإقليمية لسكاريا أن بلاده بدأت الإنتاج الضخم لمجموعتين، تم إنزال النماذج الأولية منها على القضبان في النصف الأول من عام 2020، للتحضير لعام 2021".

وقال إن شركة مرافق السكك الحديدية التركية (TÜRASAŞ) 2021 ستبدأ في تصنيع النماذج الأولية.

وأضاف الوزير أن الشركة أصبحت أكبر ممثل لقطاع أنظمة السكك الحديدية في البلاد بخبرتها التي تزيد عن 100 عام في قطاع السكك الحديدية وما يقرب من 4 آلاف عامل مؤهل، باعتبارها ثلاث مديريات إقليمية، وهي ساكاريا وأسكيشهر وسيواس.