195 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم
AzerTAg.az
٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٢]
أنقرة، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.
افادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل 30 ألفا و402 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 539 الف و291 شخص.
وأجرت البلاد 174 ألفا و761 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 30 ألفا و402.
وبحسب المعطيات، تم تسجيل 195 وفاة بكورونا، لتصل الحصيلة 14 ألفا و900.
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