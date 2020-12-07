  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٩]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قام وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارتهم إلى جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الإيطالي زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

    وثم شاهدت الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٥‎]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاسرائيلي
    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٠]
    في الأحجار معلومات لا يمكن حذفها - مجمع دير خوداونك
    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف: وضع مشروع تاب للخدمة يزيد من تعزيز العلاقات بين ايطاليا وأذربيجان
    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٥‎]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية ذولفقارلي لمحافظة كالبجر (فيديو)
    وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء