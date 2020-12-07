وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي يزورون مقابر الشهداء

باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام وفد مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارتهم إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الإيطالي زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وثم شاهدت الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.