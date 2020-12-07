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    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في العالم

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 10 آلاف و264 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى مليون و523 ألف و583 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 605 الف و211 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 65 مليونا و870 ألف و30 شخص.

    تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في أمريكا الشمالية والجنوبية (308 ألف و218 شخص) وأوروبا (203 ألف و298 شخص) وجنوب شرق آسيا (47 ألف و679 شخص) خلال الـ24 ساعة الماضية.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كوفيد 19 في العالم
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