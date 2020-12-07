"قراباغ – مهد ثقافتنا": مسجد الحاج علي اكبر

باكو، 7 ديسمبر، أذرتاج

يتواصل عرض مشروع وزارة الثقافة تحت عنوان "قره باغ - مهد ثقافتنا" بهدف ترويج حقيقة التراث الثقافي الغني للشعب الأذربيجاني في قره باغ والمنشآت والآثار التاريخية والمعمارية في الأراضي المحتلة والتي دمرت ونهبت نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان على المستوى الدولي.

أبلغت الوزارة أذرتاج أن الموضوع التالي في إطار المشروع مخصص لمسجد الحاج علي اكبر في مدينة فضولي.

بنى هذا المسجدَ المعماري كربلائي صفيخان عام 1307 هجريا اي 1889-1890 ميلاديا.

بعد احتلال محافظة فضولي عام 1993 دمر المسجد.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتوخى نشر معلومات عن أعمال التخريب ضد تراثنا الثقافي والآثار في أراضينا القديمة والحقائق التاريخية للمجتمع المحلي والعالمي بلغات مختلفة على الإنترنت العالمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعية.