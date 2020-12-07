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    قسم الشرطة في محافظة اغدام يستأنف عمله في الاراضي المحررة

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٥‎]

    اغدام، 7 ديسمبر، أذرتاج

    يعزز جنود القوات الداخلية والشرطيون عملهم في الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية ان منسوبي قسم الشرطة لمحافظة اغدام استأنفوا عملهم في مدينة اغدام وقراها المحررة من وطأة الاحتلال. انشئت نقط تفتيش في الاماكن.

    AZERTAG.AZ :قسم الشرطة في محافظة اغدام يستأنف عمله في الاراضي المحررة
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