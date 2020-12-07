الرئيس إلهام علييف: وضع مشروع تاب للخدمة يزيد من تعزيز العلاقات بين ايطاليا وأذربيجان

باكو، 7 ديسمبر ، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن العلاقات بين ايطاليا وأذربيجان تتطور بسرعة كبيرة وهي اليوم في المستوى العالية جدا. وزيارة الدولة التي قمت بها لإيطاليا مطلع العام الجاري نموذج بارز لذلك. وقع عدد كبير من الوثائق خلال الزيارة ومن بينها وثيقة في الشراكة الاستراتيجية كثيرة المقاييس تحتل مكانا خاصا. هذه الوثيقة صدقت مرة اخرى على شراكتنا الاستراتيجية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الايطالي أتوري روساتو مع الوفد المرافق له إن رئيس ايطاليا ماتاريلا قد زار أذربيجان في زيارة رسمية قبل سنتين مفيدا أن "العلاقات الايطالية الأذربيجانية تتطور اليوم سياسيا واقتصاديا وفي جميع المجالات الاخرى تطورا ناجحا وكما تعرفون انتم الاخرون أن ايطاليا اول شريك تجاري لاذربيجان. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بيننا 6 مليارات دولار العام الماضي. والجزء الكبير من هذا خاص بموارد الطاقة. ولكني اعتبر أن القطاع غير النفطي يملك زنة خاصة بيننا في السنوات المقبلة ايضا. وفيما يخص قطاع الطاقة فكما تعرفون سيوضع مشروع خط انبوب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي في المستقبل القريب ولا ريب في زيادة هذا من تعزيز العلاقات بين ايطاليا وأذربيجان."