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    اقتصاد


    الرئيس علييف: مشروع تاب يوضع للخدمة في المستقبل القريب

    ٠٧.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢١]

    باكو، 7 ديسمبر ، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن مشروع خط انبوب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي في المستقبل القريب سيوضع للخدمة.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله خلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الايطالي أتوري روساتو مع الوفد المرافق له في 7 ديسمبر اليوم إن ايطاليا شريك تجاري اول لاذربيجان. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بيننا 6 مليارات دولار العام الماضي. والجزء الكبير من هذا خاص بموارد الطاقة. ولكني اعتبر أن القطاع غير النفطي يملك زنة خاصة بيننا في السنوات المقبلة ايضا. وفيما يخص قطاع الطاقة فكما تعرفون سيوضع مشروع خط انبوب الغاز العابر للبحر الادرياتيكي في المستقبل القريب ولا ريب في زيادة هذا من تعزيز العلاقات بين ايطاليا وأذربيجان."

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