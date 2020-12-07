باكو، 7 ديسمبر ، أذرتاج اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قائمة المنشآت الرياضية التي سيعاد بناؤها لدى الاراضي المحررة من الاحتلال. أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أنها تخطط اصلاح واعادة بناء المنشآت الرياضية التالية: - محافظة فضولي: ملعب فضولي المركزي بالعاصمة ومدرسة رياضية للأطفال والشباب وصالتين للرماية ومدرسة الشطرنج في مدينة فضولي وملاعب لكرة القدم لدى 18 قرية؛ - محافظة جبرائيل: ملعب جبرائيل المركزي بالعاصمة وملعب قرية بويوك مرجانلي لكرة القدم وصالة رياضية ومدرسة الشطرنج وملاعب لكرة القدم لدى 6 قرى؛ - محافظة زنكيلان: ملعب زنكيلان المركزي باسم صمد فورغون بالعاصمة ومدرسة رياضية للاطفال والشباب ومدرسة الشطرنج و3 صابات للرماية وملاعب لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة بالمدينة ومدرسة الشطرنج بقصبة منجيوان وملاعب لكرة القدم لدى 14 قرية؛ - محافظة قبادلي: ملعب قبادلي المركزي بالعاصمة ومدرسة رياضية للاطفال والشباب ومدرسة الشطرنج و3 ملاعب للكرة الطائرة و19 ملعبا لكرة القدم؛ محافظة كلبجار: ملعب كلبجار المركزي بالعاصمة ومدرسة رياضية للاطفال والشباب ومدرسة الشطرنج وصالة الرماية و10 ملاعب لكرة القدم؛ - مدينة شوشا: ملعب شوشا المركزي ومعسكر الاطفال "قراباغ" ومدرسة رياضية للاطفال والشباب ومدرسة شوشا للشطرنج ونادي الشطرنج وصالة الرماية وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة؛ - محافظة أغدام: ملعب "إمارة" لنادي قراباغ أغدام لكرة القدم في العاصمة ومدينة رياضية صحية وصالة الرماية ومدرسة الشطرنج ومركز السباحة و20 ملعبا للكرة الطائرة وكرة القدم؛ محافظة لاتشين: ملعب لاتشين المركزي بالعاصمة و3 ملاعب للكرة الطائرة في المدينة وصالة رياضية ومدرسة الشطرنج و16 ملعبا للكرة الطائرة و29 ملعبا لكرة القدم لدى القرى.

AZERTAG.AZ : وزارة الرياضة تعلن قائمة المنشآت الرياضية التي يعاد بناؤها في الاراضي المحررة من الاحتلال

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